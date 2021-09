No aniversário da queda de Allende, Chile transmitirá documentário sobre golpe de Pinochet em TV aberta pela primeira vez

Apoie o 247

Clube de Economia

TeleSur - O documentário "A Batalha do Chile", do diretor Patricio Guzmán, e que foi censurado pela ditadura de Pinochet e por vários governos democráticos, será exibido neste final de semana pela primeira vez na televisão aberta no país sul-americano.

O premiado documentário, com produção finalizada em 1975, será apresentado no canal privado La Red em dias diversos e de forma inédita para todo o país.

A obra foi censurada pela ditadura Pinochet (1973-1990), bem como pelos governos de Ricardo Lagos e Michelle Bachelet, entre outros governos da Concertación e de direita após o pacto de transição para a democracia.

PUBLICIDADE

Documental "La batalla de Chile".

De cómo un Pueblo votó contra el Imperialismo USA y

por la Igualación Social

y de cómo fue aplastado con el Terror y la muerte.

Sucedió también un #11S.

Parte1. https://t.co/UX8JJQ5B42 — Guillermo Tinoco (@sevillafcforeve) September 11, 2021

Essa coincidência de critérios de exclusão e censura se baseou no fato de que a obra de Patricio Guzmán registra diferentes instâncias de como a burguesia, a oligarquia chilena, conspira junto com os Estados Unidos (EUA), para desestabilizar e derrubar o legítimo Governo de Salvador Allende através de um golpe em 11 de setembro de 1973.

11 de Setembro.

Outros aviões.

Bombas, destruição, terrorismo - mas aqui com apoio dos EUA.

O golpe de Pinochet, em 11/09/73, implantou uma ditadura sanguinária no Chile.

Viva a memória de Salvador Allende, morto no Palácio sob bombardeio!

Viva a luta do povo latino americano! pic.twitter.com/luY7SXOH0W PUBLICIDADE September 11, 2021

O documentário é uma trilogia que será exibida em três dias por ocasião desta data emblemática para a história do Chile e da América Latina, e foi considerada uma dívida histórica da televisão aberta com o povo chileno.

Na sexta-feira, dia 10, foi ao ar a primeira parte: “A insurreição da burguesia”. Neste sábado será a vez de “O golpe de Estado” e no domingo será a vez de “El Poder Popular” encerrar a trilogia.

Guzmán afirmou que o documentário “mostra pela primeira vez uma revolução pacífica na América Latina, filmada passo a passo por uma equipe independente. Começamos as filmagens em Santiago no dia 15 de outubro de 1972 e terminamos no dia 11 de setembro de 1973. É um documentário feito na mesma época dos acontecimentos ”.

PUBLICIDADE

A obra recebeu diversos prêmios, incluindo o Grande Prêmio do Festival Internacional de Havana e o Grande Prêmio do Festival Internacional de Bruxelas.

Para a revista americana Cineaste, a obra de Patricio Guzmán é “um dos dez melhores filmes políticos do mundo”.

PUBLICIDADE