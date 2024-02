No aniversário da revolução, presidente iraniano lança advertência aos inimigos do país

Apoie o 247

247 - O presidente iraniano, Seyed Ebrahim Raisi, alertou neste domingo (11) que a República Islâmica não permitirá que nem mesmo um centímetro do território nacional seja cedido aos inimigos.

O líder persa fez este duro alerta num discurso proferido perante centenas de milhares de pessoas reunidas na Praça Azadi, em Teerã, para celebrar o 45.º aniversário da Revolução Islâmica, informa o canal Hispan TV.

Raisi condenou o genocídio israelita em Gaza e afirmou que a existência do regime sionista chegou ao fim.

Ele também destacou o apoio contínuo da República Islâmica do Irã à Palestina e à sua justa causa, e sublinhou que a Palestina deve ser libertada.

