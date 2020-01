No ano em que Rússia assume presidência do Brics, China acha que bloco terá novos êxitos

A partir do dia 1º primeiro de janeiro, a Rússia recebeu oficialmente a presidência rotativa do Brics. O porta-voz da Chancelaria chinesa, Geng Shuang, afirmou nesta sexta-feira que aguarda novos êxitos da cooperação do Brics durante o “ano da Rússia”. edit

A opinião foi expressa por Geng Shuang, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país asiático. Segundo ele, nos últimos anos, os países do Brics têm reforçado a coesão e aprofundado a cooperação, de modo a aumentar constantemente sua influência internacional, tornando-se uma força importante nos assuntos internacionais.

Geng sublinhou que a China apoiará com todo o empenho os trabalhos da Rússia na presidência rotativa do bloco e manterá uma cooperação próxima com os outros membros do Brics para que se alcance sucesso pleno no encontro dos líderes em São Petersburgo neste ano, informa a Rádio China Internacional.