No Congresso, Democratas tentarão limitar ações militares de Trump

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, afirmou em carta que uma proposta de resolução no Congresso pretende "limitar as ações militares do presidente referentes ao Irã" edit

247 - Nos próximos dias, os Democratas votarão uma resolução no Congresso norte-americano que pretende limitar ações militares ordenadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O assunto vem à tona dias após Trump assassinar o general iraniano Qassem Soleimani por meio da decisão de efetuar um bombardeio.

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, anunciou, em carta, que a medida busca "limitar as ações militares do presidente referentes ao Irã".

Pelosi ainda diz que a proposta "reafirma as responsabilidades largamente estabelecidas de controle do Congresso com um mandato a, caso não sejam tomadas medidas parlamentares adicionais, interromper as hostilidades militares do governo em relação ao Irã em um prazo de 30 dias"