No Egito, Lula defende tirar Bolsa Família do teto por 4 anos em conversa com Pacheco

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defendeu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), retirar por quatro anos o valor do Auxílio Brasil (que voltará a se chamar Bolsa Família) do teto de gastos, regra que limita o aumento das despesas à inflação.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, Lula e Pacheco conversaram reservadamente por cerca de 15 minutos nesta terça-feira (15) no Egito, onde participam da COP27, a conferência do clima das Nações Unidas.

A discussão de retirar o valor do Bolsa Família do teto está sendo feita pela equipe de Lula que elabora a PEC da Transição.

Lula já ressaltou em diversas ocasiões que seu principal desafio do 3º mandato será retirar milhares de brasileiros da situação de insegurança alimentar.

