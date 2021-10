No Equador povo sai às ruas em jornada de protestos contra o governo

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Os movimentos sociais equatorianos pretendem realizar os maiores protestos desde que Guillermo Lasso assumiu o poder em maio, informa a Telesul.

Organizações sociais, movimentos indígenas e sindicatos de trabalhadores do Equador começaram na madrugada desta terça-feira (16) uma nova jornada de protestos contra as políticas econômicas do presidente Guillermo Lasso.

As manifestações foram convocadas pela Frente Unitária dos Trabalhadores (FUT), Frente Popular (FP) e pela Confederação das Nacionalidades Indígenas (Conaie).

PUBLICIDADE

Organizações como a Federação de Estudantes Universitários do Equador e a Confederação Nacional de Organizações Camponesas, Negras e Indígenas, entre outras, aderiram à convocação.

De acordo com as organizações convocatórias, os manifestantes exigem políticas econômicas e sociais justas, tanto para os trabalhadores quanto para os setores de baixa renda.

PUBLICIDADE

Entre as reivindicações estão o congelamento do preço do combustível e o apoio ao projeto do Código do Trabalho recentemente apresentado ao Legislativo pela FUT e a rejeição da proposta de Lei de Criação de Oportunidades.

Diante da rejeição ao aumento do custo do combustível, na última sexta-feira, Lasso congelou os preços e suspendeu os reajustes mensais, mas não conseguiu reduzir o descontentamento popular.

PUBLICIDADE

Os protestos de 26 de outubro pretendem ser os maiores desde que Guillermo Lasso assumiu o poder em maio e acontecem sob o estado de exceção de 60 dias decretado há uma semana.