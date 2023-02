No FMI, ministro da Alemanha diz que mais ações têm de ser feitas para 'isolar Rússia completamente'

Autoridade disse que Berlim está apoiando plenamente a Ucrânia, e que é hora de outros países que fazem parte da organização ajudarem com o mesmo afinco também edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Em reunião do Fundo Monetário Internacional, ministro das Finanças alemão disse que Berlim está apoiando plenamente a Ucrânia, e que é hora de outros países que fazem parte da organização ajudarem com o mesmo afinco também.

Nesta quinta-feira (23), após uma reunião do G7 na cidade indiana de Bengaluru, o ministro das Finanças alemão, Christian Lindner, disse que a Alemanha já está apoiando fortemente a Ucrânia e agora outros países devem fazer sua parte, segundo a Reuters.

"A Alemanha já está fortemente comprometida e agora outros internacionais também devem fazer suas contribuições. Não é tarefa de apenas alguns países, mas de todos os membros do FMI", afirmou Lindner citado pela mídia.

O ministro também disse que apoio financeiro adicional para o FMI está trabalhando em um novo programa de apoio de € 15 bilhões (R$ 77 bilhões) que Berlim apoia, disse o ministro das Finanças, acrescentando que deve haver uma "partilha justa de encargos e riscos".

A autoridade também enfatizou que a pressão sobre a Rússia deve ser mantida alta: "Temos que fazer mais esforços para isolar completamente a Rússia dos mercados internacionais", afirmou.

Também durante a reunião em Bengaluru, países do G7 anunciaram que planejam destinar US$ 39 bilhões (cerca de R$ 200 bilhões) em ajuda financeira a Kiev neste ano.

Até o momento, países do Ocidente já enviaram US$ 120 bilhões (R$ 614 bilhões) em ajuda militar ou humanitária à Ucrânia. O fluxo de dinheiro é 20 vezes maior que a estimativa de quanto a ONU precisa para alimentar, durante um ano, a população mais vulnerável do planeta, espalhada em todos os continentes, conforme noticiado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.