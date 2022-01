No Fórum Econômico Mundial, Xi Jinping fala na construção de um mundo pós-epidêmico

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, participou e discursou nesta segunda-feira na sessão virtual de 2022 do Fórum Econômico Mundial (FEM) em Beijing, a convite de Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do FEM.

Em seu discurso, o líder chinês apontou que o Ano do Tigre do calendário lunar chinês chegará em duas semanas. Na cultura chinesa, o tigre é um símbolo de coragem e força. Perante os desafios severos atuais da humanidade, devemos ser como “tigres” e tomar o dinamismo do animal para vencer com ousadia as dificuldades encontradas no caminho, expulsar com todos os esforços a neblina da pandemia de Covid-19 e promover a recuperação do desenvolvimento socioeconômico, permitindo que a luz da esperança ilumine a humanidade!

Xi Jinping apontou que o mundo está enfrentando mudanças inéditas nos últimos cem anos, entrando em um novo período de oscilações com a combinação da pandemia e transformações drásticas. Como superar o surto e construir o mundo pós-epidêmico é uma questão importante de interesse comum dos povos de todos os países e de muita urgência que devemos enfrentar.

Tradução: Paula Chen

Revisão: Erasto Santos Cruz

