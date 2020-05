No mesmo estilo de Bolsonaro, Trump desdenha vítimas do coronavírus: 'as pessoas morrem de outras maneiras'

247 - O presidente dos EUA, Donald Trump, em entrevista à ABC na noite de terça-feira (5), admitiu que reverter restrições destinadas a impedir a propagação do novo coronavírus pode causar mais mortes pela covid-19 no país. Ao mesmo tempo, ele indicou que as pessoas também morrem durante a quarentena por outras causas, como drogas ou suicídio.

"Você acha que essa é a realidade que estamos enfrentando, que vidas serão perdidas pela reabertura do país?", perguntou David Muir, apresentador do programa 'World News Tonight', a Trump, que respondeu: "É possível que alguns se percam porque não serão trancados em um apartamento, em uma casa ou em qualquer lugar", enfatizando que a economia dos EUA tem que ser reaberto também.

Trump argumentou que as restrições sociais de distanciamento também levaram à morte por overdose de drogas e suicídio. "Você sabe, as pessoas também estão morrendo de outras maneiras, quando você olha para o que aconteceu com as drogas, isso está aumentando", disse Trump, acrescentando que o mesmo está acontecendo com suicídios.

"Quero dizer, dê uma olhada no que está acontecendo: as pessoas estão perdendo seus empregos. Temos que trazê-los de volta, e é isso que estamos fazendo", disse ele, referindo-se à reabertura dos negócios.

"Não podemos ficar em casa pelos próximos três anos", disse o presidente, e encorajou os americanos a se verem como "guerreiros".

Ao mesmo tempo, o presidente, dirigindo-se a "pessoas que perderam alguém" durante a covid-19, garantiu que ele não dorme "à noite pensando nisso" e que "ninguém que leve isso a sério". "Para as famílias que perderam alguém, quero dizer: eu as amo", acrescentou Trump. "Quero dizer que estamos fazendo tudo o que podemos", concluiu.

Nas últimas 24 horas, os EUA registraram 2.333 mortes por causa da covid-19, o que duplica o número de mortes do dia anterior, quando 1.015 pessoas morreram. Assim, o número total de mortes naquele país foi de 71.031, enquanto os infectados ultrapassam 1,2 milhão.

Informações de Russia Today.



