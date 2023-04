No poder desde 2012, Xi combateu a corrupção e fortaleceu a política externa chinesa

Apoie o 247

247 – Xi Jinping subiu ao poder na China em 2012, sucedendo Hu Jintao como secretário-geral do Partido Comunista Chinês (PCC). Ele assumiu a presidência da China em 2013 e consolidou seu poder com uma campanha contra a corrupção que atingiu muitos altos funcionários do partido.

Desde que assumiu o poder, Xi Jinping adotou uma abordagem mais assertiva no que se refere à política externa chinesa, buscando fortalecer a posição da China como uma potência global. Ele estabeleceu o objetivo de transformar a China em uma superpotência até meados do século XXI, e para isso tem investido em iniciativas como a Iniciativa do Cinturão e Rota (também conhecida como Nova Rota da Seda), que visa criar uma rede de infraestrutura e comércio entre a China e países da Ásia, Europa e África.

Além disso, Xi Jinping tem adotado uma postura mais assertiva em disputas territoriais, especialmente no Mar do Sul da China, onde a China reivindica a maior parte das águas e ilhas em disputa. Xi Jinping também tem buscado fortalecer as instituições internacionais lideradas pela China, como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (BAII), que foi lançado em 2016 como uma alternativa ao Banco Mundial liderado pelos EUA. A China também tem aumentado sua participação em organizações internacionais como a Organização Mundial do Comércio (OMC) e a Organização Mundial da Saúde (OMS), assim como os BRICS.

Além disso, a China tem investido em tecnologias de ponta, como inteligência artificial e 5G. A China também tem se esforçado para promover sua imagem internacionalmente, através de iniciativas como a diplomacia do panda, que envolve o empréstimo de pandas gigantes para zoológicos em outros países como uma forma de construir laços diplomáticos.

Em resumo, Xi Jinping tem buscado fortalecer a posição da China no plano internacional através de iniciativas econômicas, diplomáticas e tecnológicas, bem como uma abordagem mais assertiva em disputas territoriais.

