Nobel de Física 2021 destaca pesquisa para predição do aquecimento global

247 - Os pesquisadores Syukuro Manabe, dos Estados Unidos, e Klaus Hasselmann, da Alemanha venceram o prêmio Nobel em Física deste ano, por causa de estudos sobre sistemas complexos, dentre eles o que permite a compreensão das mudanças climáticas que afetam nosso planeta. A outra metade do prêmio foi para Giorgio Parisi, da Itália, acerca de materiais complexos desordenados, das escalas atômica à planetária. Os relatos foram publicados pelo jornal Folha de S.Paulo.

Membro do comitê de escolha do Nobel, Thors Hans Hansson afirmou que "uma das tarefas básicas da física é usar teorias básicas da matéria para explicar fenômenos e processos complexos, como o comportamento de materiais e qual é o desenvolvimento no clima da Terra". "Isso exige intuição profunda por quais estruturas e quais progressões são essenciais, e também engenhosidade matemática para desenvolver os modelos e as teorias que as descrevem, coisas em que os laureados deste ano são poderosos", complementou.

Eles dividirão um prêmio de 10 milhões de coroas suecas (R$ 6,25 milhões), na badalada premiação concedida pela Academia Real de Ciências da Suécia.

