Nome de ex-presidente da Argentina e de pessoas próximas aparecem no escândalo de esquemas em paraísos fiscais

247 - O chamado escândalo do vazamento "Pandora Papers", sobre o suposto envolvimento de vários líderes mundiais e outras personalidades em esquemas ligados a paraísos fiscais, aponta que a Argentina ocupa o terceiro lugar na lista de beneficiários de estruturas offshore e que o ex-presidente Mauricio Macri e pessoas do seu entorno estão envolvidos no esquema. O nome de Macri, além de auxiliares próximos, já havia aparecido em um vazamento anterior, batizado de Panamá Papers.

De acordo com reportagem do jornal Página12, foram descobertos relatos em paraísos fiscais em nome “do assessor político do ex-presidente Mauricio Macri e do PRO, Jaime Durán Barba, e de Mariano Macri , irmão mais novo do ex- presidente”. O vazamento também teria atingido Daniel Muñoz, ex-secretário presidencial de Néstor Kirchner, falecido em 2016, e o financista Ernesto Clarens, além de operações envolvendo Zulemita Menem, filha do ex-presidente Carlos Menem, e de Humberto Grondona, filho do ex-presidente da AFA Julio Grondona.

Para o chefe da Inspecção-Geral de Justiça (IGJ), Ricardo Nissen, o uso das offshores visa apenas a fuga de capitais e a evasão fiscal. “É impossível, sob todos os pontos de vista, que as empresas offshore tenham uma finalidade jurídica . Por definição são um negócio ilícito, algo contrário às leis. É um instrumento para o crime, para a evasão, fundamentalmente para a fuga de capitais”, disse.

