"Nord Stream 2 será construído", diz vice-chanceler russo após declarações de Blinken

Sergei Ryabkov confirmou que o projeto do gasoduto Nord Stream 2 será realizado, apesar das opiniões do secretário de Estado dos EUA

Sputnik - Nesta quinta-feira (10), o vice-chanceler russo, Sergei Ryabkov, confirmou que o projeto do gasoduto Nord Stream 2 será realizado, afirmando que as declarações norte-americanas não afetarão o posicionamento de Moscou em relação ao assunto.

Na quarta-feira, o Departamento do Estado dos EUA anunciou que Washington vai fazer "todo o possível" para que o Nord Stream 2 não se torne "uma arma política de Moscou". O secretário de Estado, Antony Blinken, disse que Washington está discutindo ativamente com o lado alemão a indenização de possíveis perdas de trânsito de combustível sofridas por Kiev por causa do gasoduto, que contorna a Ucrânia.

Em resposta, o vice-chanceler russo ressaltou: "Eles só nos fortalecem no fato de que estamos no caminho certo - o Nord Stream 2 será construído!", adicionando que "o tempo passará e as próximas gerações, incluindo as dos EUA, perceberão que aqueles que garantiram a segurança energética da Europa durante décadas estavam certos, inclusive através da implementação deste projeto".

