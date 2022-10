Nord Stream diz que é incapaz de inspecionar gasodutos no mar Báltico por falta de licenças

Apoie o 247

Sputnik - A Nord Stream AG não pode inspecionar as seções danificadas do gasoduto Nord Stream 1 (Corrente do Norte 1) devido à falta das licenças necessárias solicitadas. O processamento do pedido pode levar mais de 20 dias úteis, disse a operadora nesta terça-feira (4).

A Suécia e a Dinamarca desencadearam uma investigação conjunta no mar Báltico a fim de inspecionar a origem das sabotagens aos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 (Corrente do Norte 2).

"A Nord Stream AG não pode inspecionar as seções danificadas do gasoduto devido à falta de licenças necessárias solicitadas anteriormente", disse a empresa, especificando que continua interagindo com as autoridades competentes.

Segundo as autoridades suecas, a proibição de navegação, ancoragem, mergulho, uso de veículos subaquáticos e mapeamento geofísico foi introduzida para conduzir uma investigação estatal em torno dos locais no mar Báltico onde os danos foram constatados.

"De acordo com informações recebidas das autoridades dinamarquesas, o tempo de processamento do pedido da Nord Stream AG para a pesquisa pode ser de mais de 20 dias úteis", disse a operadora.

Além disso, a Nord Stream AG informou que o proprietário do navio fretado pela empresa para conduzir a pesquisa, equipado com todo o material necessário, atualmente não tem permissão do Ministério das Relações Exteriores da Noruega para partir.

