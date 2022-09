Nord Stream: Quem ganha com a demolição dos gasodutos da União Europeia?

Apoie o 247

ICL

RT - A especulação abunda desde que os gasodutos Nord Stream 1 e 2, concebidos para transportar gás russo barato para a Europa, foram danificados esta semana naquilo que os funcionários descrevem amplamente como atos deliberados de sabotagem. Quem poderia ser responsável? Os incidentes enterrados no passado podem fornecer uma pista.

A especulação abunda, e normalmente numa direção colorida pelos preconceitos preexistentes da pessoa que especula - o que dificilmente ajuda.

Comecemos com o resultado final e trabalhemos ao contrário. O resultado final significa, em última análise, que o ímpeto econômico da Europa para sempre procurar a paz com a Rússia tem sido seriamente minado, se não literalmente destruído. Alguém se encarregou de demolir as restantes pontes entre os dois. Até agora, havia sempre uma hipótese de reconciliação. O próprio Presidente russo Vladimir Putin disse recentemente que tudo o que a UE precisava fazer para sair da sua crise energética autoimposta era carregar no botão do seu fornecimento de gás da Rússia e abandonar as sanções anti-russas que a impedem de o fazer.

As pessoas nas ruas das cidades alemãs que protestavam contra o fato de Berlim ter seguido às cegas as sanções anti-Rússia de Bruxelas sabiam também que essa era a resposta. Mas agora essa opção foi retirada da mesa. A UE está agora à deriva no meio de uma profunda crise energética e alguém queimou as suas últimas velas. É evidente que a própria Europa não beneficiaria com isso. Nem beneficia de nenhuma das suas próprias sanções anti-russas. Mas quem deu a Bruxelas essa ideia, para prejudicar a sua própria economia em primeiro lugar?

No início do conflito ucraniano, foi Washington que se impôs à UE para espelhar as medidas que Washington tinha adoptado num esforço para privar Moscou de receitas para alimentar os seus interesses e objetivos na Ucrânia. O problema é que a economia da UE estava muito mais ligada à da Rússia do que à da América. Qualquer sensação que o Presidente dos EUA Joe Biden e a sua administração possam ter dado aos líderes da UE, de que eles estariam lá para ajudar o bloco a suavizar o golpe das suas sanções auto-sacrificial, foi desde então substituída por uma dura e pragmática realidade. Os executivos de xisto dos EUA explicaram aos meios de comunicação ocidentais que lhes falta simplesmente a capacidade de aumentar a produção para a crise de inverno na Europa, mesmo no meio do crescente racionamento, desindustrialização, e risco de apagões.

Assim, tem aumentado recentemente a pressão sobre os estados membros da UE no sentido de se alcançar uma rápida resolução diplomática e pacífica. Mas qualquer reconexão do gás Nord Stream teria sido um golpe para as ambições econômicas dos EUA, que eventualmente incluem transformar a UE num cliente dependente de gás natural liquefeito. Para esse fim, os funcionários norte-americanos tentaram mesmo comercializar o seu gás natural no passado como "moléculas de liberdade", em contraste com o gás russo "autoritário".

O próprio Biden disse sobre o Nord Stream 2 durante uma conferência de imprensa a 7 de fevereiro, antes mesmo do conflito na Ucrânia ter rebentado, que "vamos pôr fim a isto", apesar de estar fora do controle americano. Mas mesmo muito antes disso, os EUA sancionavam e intimidavam as empresas europeias para que parassem a construção no Nord Stream 2, sob o pretexto de salvar a Europa da Rússia. Vale a pena notar que a Europa não teve realmente problemas com a Rússia neste século até que os EUA decidiram fazer da Ucrânia um posto avançado para o Departamento de Estado.

Não só a Gazprom, o operador estatal russo do gasoduto, persistiu contra todas as probabilidades para o terminar, como é realmente a única vantagem que Moscou tem na Europa. Atribuir a Moscou a recente sabotagem dos seus próprios interesses econômicos na Europa parece um absurdo. Os danos causados aos gasodutos significam agora que para evitar que sejam completamente enchidos com água do mar e destruídos, a Rússia é forçada a continuar a bombear gás através deles e para o mar, às suas próprias custas. O que ganha Moscou exatamente com tudo isto? Inversamente, o que é que Washington ganha? Nada menos que a total dependência de Bruxelas, que se revelou elusiva quando a Europa podia dividir os seus interesses entre o Oriente e o Ocidente.

Quanto a quem possui a capacidade técnica para executar a sabotagem subaquática de condutas, tanto a Rússia como os EUA têm. Muito foi feito no passado sobre o potencial para cortar cabos submarinos - definido como um ato de guerra pelo chefe da defesa britânica, almirante Sir Tony Radakin. Os EUA têm na realidade uma história em tais operações, tendo explorado cabos submarinos para espiar a União Soviética na Operação Ivy Bells nos anos 70, de acordo com registos públicos sobre a Operação Ivy Bells. Washington também já sabotou gasodutos soviéticos antes, embora indiretamente - segundo Thomas C. Reed, um antigo secretário da Força Aérea que serviu no Conselho de Segurança Nacional em 1982, quando o então Presidente dos EUA Ronald Reagan supostamente aprovou um plano para a CIA de sabotar componentes de um gasoduto operado pela União Soviética. O objetivo era impedir a Europa Ocidental de importar gás natural dos soviéticos. Soa familiar?

O tempo e a investigação acabarão por descobrir o culpado - se tivermos sorte. Os funcionários da UE prometem ir até ao fundo da questão. "Toda a informação disponível indica que os vazamentos são o resultado de um ato deliberado. A perturbação deliberada das infraestruturas energéticas europeias é totalmente inaceitável e será recebida com uma resposta robusta e unida", disse o diplomata chefe do bloco, Josep Borrell. Talvez os investigadores pudessem fazer uma visita a Radoslaw Sikorski, membro do Parlamento Europeu e ex-ministro dos negócios estrangeiros polaco, que tuitou uma foto do desastre após a catástrofe juntamente com a mensagem: "Obrigado, EUA".

Mas se de fato se verificar que Washington cometeu o que alguns consideram ser um ato de guerra contra a economia da Europa, será que Bruxelas terá o coração para realmente enfrentá-lo? Ou será que Bruxelas continuará a encontrar justificações para continuar a ser cúmplice da sua própria morte?

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.