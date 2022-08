Norte-americano recebe a maior pena por invasão ao Capitólio

Apoie o 247

247 - Um associado da milícia de extrema-direita Three Percenters foi condenado, nesta segunda-feira (1), a sete anos e três meses de prisão por participar do ataque ao Capitólio, em Washington D.C., nos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores do então presidente norte-americano, Donald Trump, invadiram o Legislativo do país e acusaram o sistema eleitoral norte-americano de ser fraudulento. Guy Reffitt teve cinco acusações criminais, incluindo trazer uma arma para o terreno do Capitólio e obstrução de processo oficial.

A sentença de Reffitt, emitida pela juíza distrital dos EUA Dabney Friedrich, foi a mais longa para qualquer pessoa envolvida no motim. O Judiciário proibiu o norte-americano de se associar a grupos de milícias e ordenou que ele passasse por tratamento de saúde mental.

Eduardo Bolsonaro

O deputado norte-americano Jamie Raskin (Partido Democrata) afirmou a um grupo de brasileiros que uma das investigações feitas pelo Congresso norte-americano sobre o Capitólio deve envolver as conexões internacionais da extrema direita americana. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) poderá ser incluído nas apurações.

