Norte-americanos teriam desviado carga de máscaras adquiridas pela França horas antes do voo

Sputnik - A falta mundial de máscaras, além de demonstrar o despreparo de muitos governos para lidar com o coronavírus, origina disputas pela compra destes itens vitais.

A França, um dos países mais afetados pela propagação da pandemia no continente europeu , tem feito enormes compras de máscaras na China. Porém, algo impensável ocorreu justamente no momento em que uma delas seria entregue.

Em entrevista ao canal BFM TV, o presidente do Conselho Regional de Provence-Alpes-Côte d'Azul, na França, Renaud Muselier, afirmou que a última entrega de máscaras, que devia chegar à sua região, foi desviada.

De acordo com o político, no momento em que as máscaras estavam sendo levadas ao avião que realizaria a entrega, um grupo de norte-americanos ofereceu uma quantia em dinheiro três vezes maior do que a paga pela França, e desviou a carga para os Estados Unidos.

"Uma encomenda francesa foi comprada por americanos, em dinheiro, na pista. O avião que deveria vir à França partiu diretamente aos Estados Unidos", declarou Muselier.

Para evitar um agravamento da trágica situação enfrentada em sua região, o presidente regional afirmou que "tentaria garantir o máximo possível estes suprimentos".

Os Estados Unidos vivem uma dramática batalha contra a propagação do coronavírus . O país apresenta mais de 210 mil casos confirmados da COVID-19.

