Norueguês Olav Fykse Tveit diz que nunca se esquecerá de Lula: apaixonado pela Justiça social

Olav Fykse Tveit é secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas edit

247 - Leia o comentário do norueguês Olav Fykse Tveit, secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas, elogiando Lula.

"Lula. O nome que nunca podemos esquecer. Depois de hoje a pessoa que nunca esquecerei. Um homem apaixonado pela justiça social, pela igualdade de direitos e de oportunidades de trabalho e por um economia justa. Eu vi o quanto o Brasil mudou sob sua liderança. A sua fala

no 9ª Fórum Social em Porto Alegre inspirou nosso trabalho, e ele reafirmou a mesma mensagem hoje: As igrejas são necessárias para um mundo mais justo, com justiça econômica.

Tivemos uma conversa muito boa sobre os valores e visões do nosso chamado e da nossa causa. Ele falou sobre os efeitos desumanizadores de acontecimentos recentes na política no Brasil e em muitos outros países. Falei sobre o chamado do Conselho Mundial das Igrejas para promover a visão de uma Igreja que serve a uma humanidade; mostrando que todo ser humano é amado por Deus e criado à sua imagem.

Juntos pela justiça e pela paz.

Ele me desafiou a trazer nossas visões e valores compartilhados para a nova tarefa de bispo presidente da Igreja da Noruega. Eu irei. Espero que Deus continue a dar-lhe força e coragem para trabalhar pela igualdade para todas as pessoas e todos os tipos de pessoa."