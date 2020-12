Nos EUA, caçador mata o próprio filho após confundi-lo com veado

Um pai atirou erroneamente em seu filho no condado de Delaware, em Ohio (EUA), após confundi-lo com cervo durante a temporada de caça edit

Segundo a reportagem, Andrew Smith, de 28 anos, morreu ao ser baleado pelo próprio pai, Bradley Smith, de 63 anos, segundo o The Columbus Dispatch.

Andrew, que também estava caçando, não estava vestido adequadamente para a atividade, e isso pode ter ajudado seu pai a não diferenciá-lo de um cervo, causando a fatalidade.

