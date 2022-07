Nos EUA, comitiva de ONGs brasileiras alertará para ameaças de Bolsonaro às eleições

Apoie o 247

CartaCapital - Uma comitiva com representantes de 18 organizações da sociedade civil participará de uma série de reuniões com o Departamento de Estado americano, deputados, senadores e representantes sindicais nesta semana para discutir o contexto eleitoral brasileiro.

A intenção do grupo é alertar para os riscos dos ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e pedir para que os Estados Unidos reconheçam imediatamente o resultado do pleito brasileiro.

“A ida desta delegação da sociedade civil aos Estados Unidos nos dará a oportunidade de dialogar com atores institucionais e sociais que recentemente passaram por processos e contextos muito parecidos com o que vivemos atualmente no Brasil. E também temos o objetivo de firmar apoios para que a comunidade internacional reconheça imediatamente os resultados das urnas nas eleições deste ano”, avalia Flávia Pellegrino, secretária executiva do Pacto pela Democracia.

