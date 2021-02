Nossa vantagem será muito maior com os resultados oficiais, diz Arauz sobre eleições no Equador

Após pesquisas de boca de urna indicarem segundo turno, candidato de esquerda disse que terá resultados maiores com dados oficiais edit

Opera Mundi - O candidato de esquerda à Presidência do Equador, Andrés Arauz, disse que terá um resultado "muito maior" do que os divulgados por pesquisas boca de urna divulgadas na tarde deste domingo (07) após o fechamento das urnas das eleições gerais no país.

"O resultado oficial será muito maior do que os de boca de urna. Essas pesquisas também não contemplam os votos no exterior, onde teremos um resultado avassalador", disse Arauz.

Duas pesquisas de boca de urna foram divulgadas por institutos privados na tarde deste domingo indicando um segundo turno entre Arauz e Guillermo Lasso, um empresário de direita que concorre à Presidência pela terceira vez.

Segundo o Clima Social, o candidato de esquerda teria conquistado 36,2% dos votos, enquanto o empresário alcançaria 27,7%.

Outro instituto, o Cedatos, também divulgou uma pesquisa boca de urna indicando um segundo turno entre Arauz e Lasso. Segundo esta sondagem, o candidato de esquerda obteve 34,9% dos votos, enquanto o direitista conquistou 20,9%

Caso o cenário se confirme, Arauz seguirá a disputa com Lasso no dia 11 de abril, já que nenhum candidato alcançou mais de 50% dos votos ou tem 10 pontos percentuais de diferença para o segundo colocado necessários para obter a vitória no primeiro turno.

Uma contagem rápida dos resultados oficiais deve ser divulgado pelo CNE às 19h no horário local (21h de Brasília

