'Nosso país está sendo destruído': Trump chama administração Biden de 'desastre'

Sputnik Brasil - O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, classificou a administração de Joe Biden como "um desastre" no último post em seu blog.

Os comentários de Trump com críticas a seu sucessor foram uma parte de seu anúncio sinalizando uma atualização de sua plataforma social, a From the Desk of Donald J. Trump.

"Eu tenho feito uma mídia muito limitada para que o público norte-americano possa ver o quão grande foi o desastre da administração Biden, e eu estava certo. Inflação, a crise da fronteira [EUA-México], nosso Exército esquecido, guerra no Oriente Médio, tudo isso como resultado de erros de Biden", escreveu.

Desde que assumiu o cargo, Biden reverteu várias políticas de imigração mais severas da era Trump, que resultou em um grande fluxo de migrantes, provocando onda de críticas por parte dos republicanos.

Atacando decisões políticas tomadas pelo presidente democrata a partir de 20 de janeiro de 2021, Trump escreveu:

"Nosso país está sendo destruído. Olhem, só vai ficar pior!"

Ele também apresentou algumas estatísticas para provar sua visão de que Biden não "interessa a ninguém".

De acordo com o ex-presidente, estatísticas do discurso conjunto de Joe Biden no Congresso no mês passado mostrou que "21 milhões de pessoas a menos" o assistiram, em comparação a audiência que teve o discurso de Trump quatro anos antes.

O republicano adicionou que tais números também influenciaram os rankings de vários canais de televisão, como MSNBC e CNN.

Quanto a sua própria popularidade e a possibilidade de concorrer nas eleições de 2024, Trump citou o especialista John McLaughlin, afirmando que "73% de todos os republicanos querem que Trump concorra novamente em 2024, e os eleitores primários o apoiariam entre 82% a 13%".

Até agora, Donald Trump não contou sobre nenhum plano explícito em relação a sua potencial participação na corrida eleitoral de 2024, mas insinuou a possibilidade várias vezes.

Quanto aos detalhes de planos para sua nova plataforma, o ex-presidente escreveu que "acontecerá em breve. Fiquem atentos!", e disse que seus posts recentes no blog já ganharam 36,7 milhões de visualizações no último mês.

Trump tem postado declarações em sua plataforma de comunicação, From the Desk of Donald J. Trump, como um substituto para as redes sociais depois de ter sido bloqueado permanentemente do Twitter e do Facebook na sequência da invasão do Capitólio pelos trumpistas, em 6 de janeiro, após sua derrota eleitoral em 2020.

