Notícia falsa da Bloomberg prova que Ocidente tem todos os cenários para provocação, diz MRE russo

Sputnik - A histeria em curso na mídia ocidental a respeito da situação na Ucrânia mostra que está sendo preparada uma provocação, disse nesta segunda-feira (7) a representante oficial do MRE russo, Maria Zakharova.

Segundo notou a diplomata, comentando a recente notícia falsa da agência Bloomberg sobre o alegado início da invasão da Ucrânia, para que tal notícia fosse publicada teve certamente que passar por múltiplas aprovações editoriais.

A matéria da agência britânica Bloomberg é uma prova de que o Ocidente tem todos os cenários preparados em relação à escalada em torno da Ucrânia e que eles não dependem da realidade, disse a representante.

"Esta histeria dura há dois meses. Digo mais: vejam que há abertamente planos, como este cenário, que parece já ter sido definido de antemão. A Bloomberg, ao 'queimar a largada' fazendo uma manchete de que a invasão da Ucrânia pela Rússia já teria ocorrido, demonstra que todos os cenários estão na mesa [...] É uma prova de que os materiais para todas as situações já estão prontos, independentemente da realidade", afirmou Maria Zakharova no ar do canal de TV Pervy.

"Tudo indica que, pelo visto, está em andamento a preparação de uma parte das ações provocativas [...] Eles estão claramente preparando o terreno para possíveis provocações", ressaltou.

Recentemente, o tabloide alemão Bild divulgou um relatório de serviços secretos sobre um suposto "plano" de integração da Ucrânia na Rússia. A mesma matéria cita o comentário da embaixada russa na Alemanha onde as declarações relatadas são qualificadas de "uma mistura estranha de especulações e rumores".

A publicação do Bild surgiu após um artigo noturno da agência Bloomberg sobre o alegado começo da "invasão" da Ucrânia. Logo depois, a Bloomberg reconheceu que a matéria tinha sido publicada por engano, e prometeu procurar as causas.

