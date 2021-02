Nova cepa do coronavírus é detectada na Argentina, anuncia Ministério da Saúde

Ginés González García, ministro da Saúde da Argentina, relatou que foi descoberta em solo argentino uma nova variante do SARS-CoV-2, responsável por causar a Covid-19 edit

Agência Sputnik - Foi relatada a existência de duas amostras na Argentina, bem como a variante do Amazonas "em dois outros viajantes", segundo um tweet do ministro da Saúde da Argentina.

Ginés González García, ministro da Saúde da Argentina, relatou que foi descoberta em solo argentino uma nova variante do SARS-CoV-2.

El @msalnacion a través de @ANLIS_Malbran halló nueva variante COVID en Argentina.



Recientemente se detectó la variante de Amazonas P.1 en dos muestras, y la variante de Río de Janeiro P.2 en otros dos viajeros. Todos ellos provenientes de Brasil. February 8, 2021

O Ministério da Saúde, através da Administração Nacional de Laboratórios e Institutos de Saúde, encontrou uma nova variante da COVID-19 na Argentina.

Recentemente, a variante do Amazonas P.1 foi detectada em duas amostras, e a variante do Rio de Janeiro P.2 em dois outros viajantes. Todos eles vieram do Brasil.

O alto funcionário argentino destacou a necessidade de realizar uma "vigilância epidemiológica genômica" devido à descoberta da variante na Argentina.

"Estas descobertas remarcam a importância de implementar uma vigilância epidemiológica genômica ativa para monitorar a introdução destas variantes em nosso país", acrescentou García.

No domingo (7), a Argentina registrou 3.658 novos casos da COVID-19, elevando o número total de infecções para 1.980.347, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, EUA.

Houve também 61 mortes, elevando o número total de mortes pela COVID-19 no país para 49.171 desde o início da pandemia.





