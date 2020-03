Nova Iorque se torna epicentro da Covid-19 com 5% dos casos no mundo

Nova Iorque já concentra 5% do número de casos do novo coronavírus em todo o mundo e se tornou um epicentro da pandemia edit

247 - A ação do governo norte-americano Donald Trump de ignorar a epidemia do coronavírus já está produzido efeito. Em três semanas após a primeira confirmação de Covid-19 na cidade de Nova York, a cidade já concentra 5% do número de casos do novo coronavírus em todo o mundo e se tornou um epicentro da pandemia.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, hospitais na Região Metropolitana da cidade registraram um aumento expressivo no número de pacientes de Covid-19. Junto com o aumento verificou a falta de equipamentos essenciais, como respiradores e máscaras de proteção.

Ainda de acordo com autoridades locais, a expansão no número de testagens, que deram a extensão da epidemia com larga transmissão comunitária, ou seja, sem possibilidade de identificar origem, foi o fator importante para o aumento dos registros.

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, solicitou às autoridades federais a nacionalização da produção de suprimentos médicos e determinou que a cidade de Nova York, governada pelo correligionário Bill de Blasio, proíba aglomerações públicas, feche ruas para o trânsito, abrindo mais espaço para pedestres.