Nova lei de segurança em Hong Kong permitirá maior estabilidade, diz autoridade chinesa

247 - Em entrevista concedida ao Grupo de Mídia da China, secretário para os Assuntos Constitucionais e da Parte Continental de Hong Kong, Erick Tsang Kwok Waidisse, que uma situação caótica sem precedentes se instalou em Hong Kong devido aos tumultos. Isso foi muito preocupante. As perturbações não apenas causaram grandes prejuízos à segurança e estabilidade em Hong Kong, mas também ameaçaram a segurança do país, trazendo realmente um grande risco.

Tsang assinalou que as pessoas devem estar muito cientes das boas intenções do país quanto à legislação. O país tem sido muito tolerante com Hong Kong, mas não permitiu ameaças à segurança nacional e lidou com a questão conforme a Constituição e a Lei Básica da Região Autônoma Especial de Hong Kong.

Conforme o secretário, o governo e os quadros da região têm apoiado com todo o esforço a nova lei. No futuro, o governo local vai conscientizar a população sobre os benefícios reais da lei, informa a Rádio China Internacional.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.