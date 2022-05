Nova ministra das Relações Exteriores da França diz que é necessário preservar o diálogo com a Rússia

A França está preocupada com a situação na Ucrânia e pretende intensificar seus esforços diplomáticos, disse a ministra edit

Sputnik - A recém-nomeada ministra das Relações Exteriores da França, Catherine Colonna, disse nesta segunda-feira (30) que é necessário manter o diálogo com Moscou para transmitir a posição de seu país, assim como trabalhar em conjunto em certas questões.

As declarações foram dadas durante uma entrevista concedida à emissora francesa LCI.

"É preciso preservar o diálogo. É por isso que o presidente da República mantém diálogo com o presidente russo. Este canal de comunicação não é apenas útil, mas certamente necessário para ter a oportunidade de transmitir nossa posição e trabalhar juntos sobre questões específicas", declarou a ministra.

Ao mesmo tempo, ela observou que as condições para o estabelecimento de um diálogo entre as autoridades russas e ucranianas ainda não foram formadas.

"Acreditamos que um dia deve haver um diálogo [entre Rússia e Ucrânia], mas até agora, os pré-requisitos para isso não foram criados. Posso dizer com franqueza que não me parece que haja condições para um futuro. É fundamental prosseguir as negociações para que isso seja possível", acrescentou Colonna.

Paris está preocupada com a situação na Ucrânia e pretende intensificar seus esforços diplomáticos, disse a ministra.

A ministra visitou a Ucrânia nesta segunda-feira.

