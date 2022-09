Nova premiê britânica diz que focará em 'economia, energia e sistema de saúde'

Em discurso, Liz Truss disse que é "hora de enfrentar as questões difíceis que estão freando o desenvolvimento econômico britânico" edit

Apoie o 247

ICL

(ANSA) - A nova premiê do Reino Unido, Liz Truss, fez seu primeiro discurso em frente à residência nº 10 de Downing Street nesta terça-feira (6) e afirmou que seu governo será baseado em três pontos: "economia, energia e sistema de saúde". A nova primeira-ministra começou sua fala elogiando seu antecessor, Boris Johnson, dizendo que ele "entregou o Brexit, a vacinação contra a Covid-19 e ficou firme contra a agressão Rússia na Ucrânia".

Depois, afirmou que é "hora de enfrentar as questões difíceis que estão freando o desenvolvimento econômico britânico", afetado pela "guerra de Vladimir Putin" e dos efeitos do pós-Covid.

"Precisamos diminuir o peso de tudo isso sobre as famílias e o cotidiano de todas as pessoas. Sei que é difícil, mas nós temos que enfrentar isso", acrescentou afirmando que o povo britânico "sempre enfrentou as tempestades" e saiu forte delas.

Truss voltou a falar que vai implementar uma "ambiciosa" reforma fiscal e de corte de impostos como uma "recompensa justa para quem trabalha". Além disso, destacou que já vai começar a trabalhar na questão da "crise de energia causada pela guerra de Putin" nesta semana.

>>> Liz Truss pode se tornar “um desastre não apenas para Escócia, mas para todo Reino Unido”, diz premiê escocesa

Sobre o serviço nacional de saúde, o NHS, a nova premiê afirmou que vai trabalhar para ampliar e melhorar o atendimento para garantir que todos os britânicos tenham um bom acesso ao sistema.

No breve discurso, Truss informou ainda que "continuará a trabalhar com os aliados em defesa da democracia e da liberdade" e disse que a segurança interna do país não pode existir sem a "segurança externa".

Logo após o discurso oficial, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, postou uma mensagem no Twitter parabenizando Truss pela posse.

"Estou ansioso para aprofundar o relacionamento especial entre nossos países e trabalhar em estreita cooperação nos desafios globais, incluindo o apoio contínuo à Ucrânia enquanto ela se defende contra a agressão russa", escreveu.

O discurso de Truss ocorreu após a visita à rainha Elizabeth II e a formalização da nomeação. Ainda hoje, a nova premiê deve anunciar seu novo gabinete.

A ex-secretária de Relações Exteriores foi eleita pelos deputados do Partido Conservador na segunda-feira (5), com 82,6% dos votos dos "tories". Ela derrotou Rishi Sunak, que era apontado como favorito em julho.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.