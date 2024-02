Nova primeira-ministra nacionalista da Irlanda do Norte sugere referendo para saída do Reino Unido

Michelle O'Neill, uma apoiadora da unificação irlandesa, venceu as eleições parlamentares da Irlanda do Norte em 2022 e foi nomeada pelo Parlamento no domingo edit

247 - A nova primeira-ministra da Irlanda do Norte, Michelle O'Neill, sugeriu a realização de um referendo sobre a unificação da região com a República da Irlanda, informa a Sputnik.



“Acho que vivemos em uma década de oportunidades”, disse O'Neill, do partido Sinn Féin, de esquerda.



Ela disse ainda que não compartilhava das posições do governo britânico de que a unidade irlandesa estava “a décadas de distância”.



A nomeação da líder nacionalista pelo Parlamento de Stormont, em Belfast, se deu após o DUP encerrar formalmente um boicote que já durava dois anos, em razão do descontentamento com as disposições comerciais acordadas após o Brexit.

