Nova variante britânica pode infectar pessoas vacinadas, apontam cientistas

Cientistas dizem que as vacinas são eficazes contra as variantes do vírus até o momento, mas as mutações podem diminuir a eficácia dos imunizantes edit

247 - As novas cepas do coronavírus, que foram encontradas também no Brasil, são alvo de preocupação mundial. O governo britânico informou nesta quinta-feira (11) que uma nova mutação do coronavírus, conhecida como variante de Bristol, pode contagiar pessoas que já tiveram Covid-19 ou que já foram vacinadas contra a doença. A informação é do portal CNN Brasil.

De acordo com o conselheiro do grupo científico para emergências do Reino Unido, ainda não se sabe se a variante de Bristol é mais transmissível que a variante britânica identificada anteriormente.

A reportagem ainda informa que o ministro da Saúde do país disse que o Reino Unido está comprometido em aprimorar o rastreamento de infectados e aumentar a testagem para monitorar a propagação das novas variantes.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.