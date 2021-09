Nova variante do coronavírus é detectada na Colômbia e se mostra resistente a vacinas

247 - Cientistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) estudam uma nova variante do coronavírus que surgiu na América do Sul. Batizada de "Mu", a cepa foi identificada pela primeira vez na Colômbia em janeiro e, desde então, foi encontrada em outros países do continente e na Europa. A informação foi publicada pela agência AFP.

De acordo com boletim da OMS, publicado na noite dessa terça (31) para esta quarta-feira (1), "embora a prevalência global da variante Mu entre os casos sequenciados tenha diminuído e, atualmente, seja inferior a 0,1%, sua prevalência na Colômbia (39%) e no Equador (13%) aumentou constantemente".

A OMS disse que a variante B.1.621, segundo a nomenclatura científica, tem mutações que podem indicar resistência a vacinas. De acordo com a entidade, serão necessárias novas pesquisas para entender suas características.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE