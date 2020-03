Nova vítima fatal da Covid-19 na Bélgica tem 12 anos de idade

247 - Uma adolescente de 12 anos morreu na Bélgica vítima da Covid-19, segundo o jornal belga “Le Soir”. As autoridades do país não divulgaram detalhes sobre o estado de saúde da menina. A informação é do portal G1.

“É um fato raro que nos comove profundamente. É um momento emocionalmente difícil porque se trata de uma criança. Nós pensamos em sua família e seus amigos. É um momento raro que nos comove", declarou o porta-voz do serviço de saúde belga e médico infectologista, Emmanuel André disse que

A vítima fatal teve febre por três dias e testou positivo para o novo coronavírus, aponta a reportagem. A pandemia do coronavírus já provocou mais de 38.700 mil mortes na Europa.

