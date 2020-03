Nova York declara estado de emergência por epidemia de coronavírus

O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou que os casos confirmados já são 76, contra 44 do dia anterior edit

247 - Andrew Cuomo, governador do estado americano de Nova York, declarou no sábado (7) o estado de emergência da epidemia de coronavírus, depois de anunciar que os casos confirmados já são 76, em comparação com 44 no dia anterior.

Até o momento, existem 11 casos confirmados na cidade de Nova York, 57 no condado de Westchester, dois no condado de Rockland, quatro no condado de Nassau e dois no condado de Saratoga, disse Cuomo. Atualmente, dez dos 76 infectados estão hospitalizados, disse o governador.

Ao mesmo tempo, Cuomo declarou que não é necessário que a população entre em pânico.

Informações de Russia Today