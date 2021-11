Nova York se ilumina em apoio a Cuba

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Mais uma vez a noite de Nova Iorque foi iluminada com mensagens de apoio ao fim do bloqueio estadunidense a Cuba e de rejeição às campanhas desestabilizadoras apoiadas pela Casa Branca.

A ação visa se espalhar para outras cidades do mundo, disse à Prensa Latina Manolo De Los Santos, diretor da organização O Fórum do Povo, promotor junto com a Assembleia dos Povos desta iniciativa.

Explicou que nesta ocasião as luzes, localizadas em Dumbo, um bairro conhecido nas margens do East River entre as pontes do Brooklyn e Manhattan, fazem parte da campanha internacional Estamos com Cuba.

Alguns dos cartazes em vista completa dos transeuntes lidos: Estamos com o povo cubano, Cuba Vive; Deixe Cuba viver; Não à intervenção dos EUA; As sanções dos EUA são violentas, injustas e cruéis; O povo quer a paz e Tire as mãos de Cuba.

Os luminárias em 15 de novembro em Dumbo (acrônimo para Down Under the Manhattan Bridge Overpass) também se juntaram na celebração dos amigos dentro e fora dos Estados Unidos para o retorno da ilha à normalidade após a Covid-19.

Em 23 de julho, o cruzamento icônico da Union Square levou mensagens semelhantes, por ocasião da cruzada Let Cuba Live, que publicou uma carta de página inteira no The New York Times com mais de 400 assinaturas de personalidades em apoio à ilha.

A carta pede ao Presidente Joe Biden que revogue as 243 medidas unilaterais adotadas contra Cuba por seu antecessor republicano, Donald Trump, que reforçaram o cerco econômico, especialmente durante a pandemia da Covid-19.

