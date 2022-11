Nova York vai internar à força pessoas desabrigadas com transtornos mentais, anuncia prefeitura

Pelo menos 25 casos foram registrados, com duas mortes de atingidos por trens. edit

247 - O prefeito Eric Adams, da cidade de Nova York, no estado de mesmo nome, nos Estados Unidos, anunciou que policiais poderão levar à força para hospitais as pessoas em situação de rua que aparentem sofrer de transtornos mentais. Só em 2022 foram registrados pelo menos 25 casos de agressões cometidas por pessoas com algum problema diagnosticado por médicos.

"Se as pessoas que sofrem de uma doença mental grave estão desabrigadas e representam um perigo para si mesmas, temos a obrigação moral de ajudá-las a serem tratadas e curadas quando precisarem", disse Adams à imprensa. A declaração foi publicada pela agência de notícias AFP.

O prefeito Adams não citou os crimes ao anunciar as novas medidas de recolhimento involuntário.

