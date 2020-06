Nova Zelândia anuncia que não tem mais nenhum caso ativo de Covid-19

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, afirmou nesta segunda-feira que o país não tem mais nenhum caso ativo de Covid-19 após a completa recuperação do último paciente infectado pelo novo coronavírus edit

247 - O governo neozelandês anunciou que não tem mais nenhum caso ativo de Covid-19. Prudente, a primeira-ministra Jacinda Ardern declarou: "Ao mesmo tempo em que nosso trabalho não está feito, não há como negar que esse é um marco histórico". "Estamos confiantes em que nós eliminamos a transmissão do vírus na Nova Zelândia por enquanto", disse.

Como consequência de ter conseguido zerar o número de casos registrados, a Nova Zelândia vai abrandar o isolamento social a partir da meia-noite desta segunda-feira (horário local). A medida retira as restrições de viagens domésticas e reuniões presenciais.

O controle das fronteiras continua de pé e todas as pessoas que chegarem ao país serão testadas e enfrentarão uma quarentena de 14 dias.

"Essa liberdade de restrições depende fortemente do papel contínuo que o nosso controle de fronteira vai exercer para manter o vírus fora do país", disse Ardern à imprensa. "O vírus vai continuar no mundo por algum tempo", concluiu.

A Nova Zelândia não registra novos casos do novo coronavírus há 17 dias e a medida de fim do isolamento social vem após 75 dias de forte quarentena. O país teve ao todo 1.154 casos e 22 mortes por Covid-19, informa o UOL.

