Novo ataque israelense à mesquita de al-Aqsa deixa dezenas de palestinos feridos

SANA - Dezenas de palestinos ficaram feridos na madrugada desta sexta-feira durante um ataque das forças de ocupação israelenses à sagrada mesquita de al-Aqsa.

De acordo com a agência palestina WAFA, tropas sionistas invadiram a Mesquita Sagrada do portão Chain e atiradores israelenses tomaram os telhados adjacentes e atacaram palestinos na mesquita com balas vivas e bombas de gás lacrimogêneo.

"Este ataque brutal causou 27 feridos, dois deles em estado crítico e obrigou os fiéis palestinos a evacuar os pátios da mesquita", acrescentou.

As forças de ocupação também bloquearam a chegada de pessoal médico e expulsaram jornalistas da mesquita.

