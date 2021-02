Novo chefe da CIA diz que China é "adversário predatório" dos Estados Unidos

Reuters - O indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para diretor da CIA, William Burns, disse a um comitê do Senado na quarta-feira que via a competição com a China - e contra sua liderança "adversária e predatória" - como a chave para a segurança nacional dos Estados Unidos .

Burns, 64, ex-diplomata de carreira durante as administrações democrata e republicana, deve ganhar facilmente a confirmação para ser diretor da Agência Central de Inteligência. Burns já foi confirmado pelo Senado cinco vezes por suas passagens como embaixador na Jordânia e na Rússia e três cargos importantes no Departamento de Estado.

Testemunhando ao Comitê de Inteligência do Senado, Burns destacou suas quatro principais prioridades - “pessoas, parcerias, China e tecnologia” - se for confirmado.

“Competir com a China será a chave para nossa segurança nacional nos próximos dias”, disse Burns.

Ele chamou a China de “um adversário formidável e autoritário”, que está fortalecendo sua capacidade de roubar propriedade intelectual, reprimir seu povo, expandir seu alcance e aumentar sua influência dentro dos Estados Unidos.

Durante o interrogatório, Burns disse que se ele fosse um presidente de faculdade ou universidade dos EUA, ele recomendaria o fechamento dos Institutos Confúcio - centros culturais do campus financiados por Pequim que muitos membros do Congresso veem como ferramentas de propaganda.

Burns foi apresentado na audiência por pesos-pesados ​​bipartidários da política externa - o ex-secretário de Estado James Baker e o ex-diretor da CIA Leon Panetta. Ele seria o primeiro diplomata de carreira a liderar a agência.

Senadores de ambos os partidos elogiaram Burns durante uma audiência incomumente amigável de duas horas. O republicano Richard Burr, ex-presidente do comitê, disse que espera a confirmação de Burns. O democrata Ron Wyden elogiou o histórico de Burns em direitos humanos e disse que o apoiaria.

A competição com a China é uma prioridade para o governo Biden - e para os membros do Congresso, que querem uma linha dura em relação a Pequim. A agressão russa é uma preocupação constante, especialmente seu envolvimento nas eleições nos EUA e no recente hack da SolarWinds que penetrou em agências governamentais e que as autoridades americanas atribuíram aos hackers russos.

Burns disse que o governo Biden em breve produzirá uma avaliação das questões relacionadas à Rússia, incluindo o hack do SolarWinds.

Ameaças velhas e novas

Burns disse que ameaças "familiares" persistem, incluindo da Rússia, Coréia do Norte e Irã. Ele também disse que as mudanças climáticas, os problemas globais de saúde e as ameaças cibernéticas são grandes riscos e "uma liderança chinesa adversária e predatória representa nosso maior teste geopolítico".

Burns ajudou a liderar conversas secretas com o Irã em 2013 que ajudaram a pavimentar o caminho para o acordo nuclear internacional, que foi contestado pelos republicanos. Ele disse na audiência que o Irã não pode ter uma arma nuclear.

O governo Biden ofereceu na semana passada para sentar-se com os iranianos e outras partes do pacto de 2015 para ver se há uma maneira de retornar ao acordo, depois que o ex-presidente republicano Donald Trump se retirou em 2018.

A chegada de Burns à CIA viria depois de quatro anos difíceis sob Trump, que frequentemente desconsiderava as descobertas das agências de espionagem, especialmente a determinação de que a Rússia interferiu nas eleições de 2016 para aumentar suas chances de ganhar a Casa Branca.

O senador Mark Warner, presidente democrata do comitê, enfatizou esse ponto em seus comentários iniciais.

“Gostaria de ouvir como você planeja reforçar o credo de que - não importa a pressão política, não importa o quê - os oficiais da CIA sempre farão a coisa certa e falarão a verdade ao poder”, disse Warner.

Biden conseguiu colocar a maior parte de sua equipe de segurança nacional no lugar com o apoio de muitos republicanos do Senado e também de democratas. O Secretário de Estado Antony Blinken, o Secretário de Defesa Lloyd Austin e a Diretora de Inteligência Nacional Avril Haines ganharam facilmente a confirmação.

