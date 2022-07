Novo governo de coalizão da Estônia toma posse

Apoie o 247

Xinhua - Os membros da nova coalizão de governo da Estônia, do Partido Reformista, do partido conservador Isamaa (Pátria) e do Partido Social Democrata (SDE), foram empossados ​​em frente ao Parlamento (Riigikogu) na segunda-feira.



Nomeado anteriormente pelo presidente Alar Karis, que participou da cerimônia, o novo governo ficará no cargo por oito meses até março de 2023, quando o país deverá realizar suas próximas eleições parlamentares.



Há 15 ministros na nova coalizão, cinco de cada partido.



A primeira-ministra e presidente do partido reformista Kaja Kallas sublinhou que as tarefas mais importantes enfrentadas pelo novo governo são garantir a segurança do país, implementar medidas para gerir a crise energética e ajudar as pessoas a lidar com a sua vida quotidiana sob as condições de um rápido aumento dos preços.



Na sexta-feira, Kallas recebeu um mandato do Riigikogu para formar a nova coalizão de governo.



Atualmente, a nova coalizão de governo detém 55 assentos no Parlamento de 101 assentos. O Partido Reformista tem 34 cadeiras, o Partido Isamaa, 12 e a SDE, 9.



O Partido Reformista administrava o país como um governo minoritário desde que Kallas demitiu todos os sete ministros do Partido do Centro, parceiro de coalizão júnior, devido a uma disputa sobre a política de bem-estar em 3 de junho.



Kallas, de 45 anos, lidera seu partido desde 2018 e se tornou a primeira primeira-ministra do país em 2021.

