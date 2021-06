Novo governo israelense que substitui Netanyahu pode ser anunciado na quarta-feira

247 - As equipes de negociação dos três partidos que ainda não assinaram acordos de coalizão - Yamina, New Hope e Kahol Lavan - se reuniram na noite de segunda-feira, 31 de maio, para uma maratona de discussões com a equipe de Yair Lapid em um esforço por uma convergência que finalmente tenham como resultado a formação de um novo governo, afastando definitivamente o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, no poder há 12 anos.

As discussões devem continuar durante esta terça-feira (1), prevendo-se que até quarta-feira à tarde, Lapid poderá anunciar a formação do novo governo, informa o Haaretz.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.