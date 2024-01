Novo líder de Taiwan diz que pretende 'promover a democracia com os EUA'

Apoie o 247

Sputnik- O recém-eleito líder taiwanês, Lai Ching-te, agradeceu neste domingo (14) ao Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, pelas felicitações pela vitória eleitoral.

Ele também declarou a intenção de 'promover conjuntamente a democracia e a paz na região do Indo-Pacífico'. "[Secretário Blinken], obrigado pelas suas felicitações. A parceria Taiwan-EUA é guiada pelos nossos valores e interesses compartilhados. Trabalhando em conjunto com amigos dos EUA, Taiwan está comprometida em promover a democracia, a paz e a prosperidade no Indo-Pacífico", disse Lai em X.

No sábado, Blinken felicitou Lai por sua vitória, acrescentando que os EUA estão ansiosos para trabalhar com a nova liderança taiwanesa de acordo com a política de Uma Só China. O Ministério das Relações Exteriores da China condenou a declaração de Blinken como uma violação do "compromisso político próprio dos EUA" de manter apenas laços não oficiais com Taiwan.

No sábado, Lai Ching-te, do Partido Democrático Progressista (DPP) de Taiwan, foi nomeado vencedor da eleição para chefe da ilha, após obter 40,05% dos votos. No entanto, o próprio DPP perdeu 11 assentos no parlamento da ilha como resultado das eleições.

Taiwan tem sido governada independentemente da China continental desde 1949. Pequim vê a ilha como sua província, enquanto Taiwan — um território com seu próprio governo eleito — mantém que é um país autônomo, mas evita declarar independência. Pequim se opõe a quaisquer contatos oficiais de estados estrangeiros com Taipei e considera a soberania chinesa sobre a ilha incontestável.

