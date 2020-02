Novo plano militar de Israel visa aumentar 'letalidade, alcance e precisão' da guerra

247 - As Forças de Defesa de Israel (FDI), como são chamadas as forças armadas do Estado sionista, apresentaram um plano em grande escala plurianual, altamente trabalhado e extremamente caro, que prevê um esforço gigantesco para reorientar as forças militares do país para novos tipos de desafios de combate, informa reportagem do Sputnik.

O documento, denominado Plano Momentum, parcialmente aprovado pelo ministro da Defesa israelense, estipula a compra de novos equipamentos, veículos e embarcações de combate, em conjunto com uma atualização de todo o armamento existente das forças armadas israelenses, informou na quinta-feira (13) o jornal The Times of Israel.

O Plano, conhecido em hebraico como Tenufa, sugere também a criação de um cargo separado dentro do pessoal das FDI que se concentraria apenas nas supostas ameaças do Irã, reunindo sob uma autoridade vários componentes de um já longo processo de vigilância por Tel Aviv da República Islâmica, disse o diário.

"As ameaças não estão à nossa espera [para estarmos prontos para elas] [...] Estamos em um lugar singular no qual, se não acelerarmos com força agora, e literalmente aumentarmos o ímpeto, se desenvolverá uma brecha, não em um mês, não em um ano, mas nos próximos anos. Isto irá decidir como vamos ganhar", disse Aviv Kohavi, o chefe de Gabinete, segundo a fonte.

​O chefe do Estado-Maior General, tenente-general Aviv Kohavi: "O plano irá aumentar a letalidade nas FDI, no âmbito e na precisão. Os desafios ao nosso redor não nos permitem esperar, portanto, apesar da complexidade, o plano plurianual está em andamento".

O plano também procura a superioridade da inteligência e tecnologia das FDI, juntamente com melhorias significativas na forma como Tel Aviv travará uma guerra convencional no ar, em terra e no mar. O plano aumentará "a letalidade nas FDI, no alcance e na precisão", segundo Aviv Kohavi.

De acordo com as FDI, as forças israelenses devem melhorar sua capacidade de identificar simultaneamente vários alvos e destruí-los rapidamente. Para atingir este objetivo, os militares israelenses estabeleceram grupos de trabalho compostos por especialistas de vários campos, incluindo na área da inteligência humana e de sinais, assim como uma melhor análise de ameaças, de acordo com o The Times of Israel.

"Em que se baseia o plano? Na capacidade altamente aumentada de descobrir o inimigo, na capacidade aumentada de destruir o inimigo, na integração que nos permite ser muito, muito eficazes [...] A execução do Plano plurianual permitirá que as FDI aumentem significativamente suas capacidades. O plano aumentará a letalidade das FDI... [criará] condições para encurtar a duração de uma guerra", sugeriu Kohavi.

O plano também prevê uma melhoria significativa na comunicação entre tropas e apoio logístico dentro e fora do campo de batalha. Este conceito deverá ser incluído no software que Tel Aviv descreve como o "Waze of War", uma referência a um popular aplicativo de navegação desenvolvido em Israel, que permitiria a um líder militar israelense observar cada movimento de tropas e seguir alvos complexos em um mapa virtual em tempo real.