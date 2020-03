Novo prazo de isolamento social nos Estados Unidos não será suficiente, diz epidemiologista

247 - O novo prazo de isolamento social nos Estados Unidos, que vai até o dia 30 de abril, não deve ser suficiente, de acordo com a epidemiologista Aubree Gordon, da Universidade de Michigan.

Para ela, os norte-americanos precisariam manter algum nível de distanciamento social até 2021. "O quão rigoroso ele precisa ser vai depender do grau de transmissões locais e da capacidade de testes e assistência médica no país", disse Gordon à Folha.

A epidemiologista criticou a falta de testes para coronavírus nos EUA, o que fez parecer que o número de casos no país era bem menor do que o real. "O atraso nos testes fez com que o estado demorasse para tomar as medidas necessárias, porque as pessoas pensavam que não havia casos aqui. A infecção estava acontecendo sem que a gente a tivesse detectado".