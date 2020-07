Novo premiê francês quer formar governo 'o mais rápido possível'

247 - Jean Castex reuniu-se com o presidente Emmanuel Macron, neste sábado (4), no Palácio do Eliseu. Os dois líderes analisaram os candidatos a ministros para a formação do futuro governo, que deve ser anunciado nesta segunda-feira.

Na sequência, o premiê realizou a sua primeira visita oficial depois de tomar posse, na sexta-feira (3). Castex esteve no centro de produção e pesquisa de semicondutores do grupo X-FAB France, no departamento de Essone, ao sul de Paris.

"A filosofia deste governo é ser operacional, ou seja, é preciso agir, trabalhar rápido, em um contexto de crise", afirmou, em uma entrevista à emissora TF1, na noite de sexta-feira. Foi a ocasião de o novo premiê se apresentar aos franceses, que até então desconheciam aquele que foi apelidado de “monsieur confinement”, algo como “senhor abertura”. O alto funcionário público de carreira foi o responsável por arquitetar o fim progressivo da quarentena contra o coronavírus na França, a partir de maio., informa a RFI.



