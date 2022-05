Novo presidente da Coreia do Sul defende postura mais dura contra Coreia do Norte

Apoie o 247

ICL

247 - O novo presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, afirmou nesta segunda-feira, 23, em entrevista à CNN, que a era de apaziguar a Coreia do Norte acabou e qualquer nova conversa entre Seul e Pyongyang deve ser iniciada pelo governo de Kim Jong-un. “Acho que a bola está no campo do presidente Kim – é a escolha dele iniciar um diálogo conosco”, afirmou.

Em abril, o Líder Supremo da Coreia do Norte prometeu “fortalecer e desenvolver” suas forças nucleares na “mais alta velocidade possível”. Neste ano, o país lançou 15 testes de mísseis até o momento, mais do que nos últimos dois anos juntos.

Em tom provocativo contra o governo norte-coreano, Yoon disse à CNN que o método de “apenas escapar temporariamente da provocação ou conflito norte-coreano não é algo que devemos fazer”. “Esse tipo de abordagem nos últimos cinco anos provou ser um fracasso”, afirmou.

Yoon defendeu uma postura mais dura em relação à Coreia do Norte e o desejo de fortalecer as forças armadas do Sul. Ele é um ex-promotor que chegou recentemente à política e está se afastando da política do antecessor Moon Jae-in, que havia promovido o diálogo e a reconciliação pacífica.

