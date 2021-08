Novo presidente do Irã destaca a resistência de seu país e da Venezuela às agressões dos EUA

247 - "O Irã e a Venezuela mostram que com resistência e sabedoria podemos frustrar as conspirações dos EUA e do imperialismo mundial”, indicou o novo presidente iraniano, Ebrahim Raisi, em encontro realizado nesta quarta-feira (4) com o vice-presidente setorial de Planejamento da Venezuela, Ricardo Menéndez, informa a Telesul.

“Tanto o Irã quanto a Venezuela têm interesses e inimigos comuns, sempre mostramos que, com resistência e sabedoria, podemos frustrar as conspirações dos EUA e do imperialismo mundial”, disse o chefe de Estado iraniano.

Por sua vez, o vice-presidente setorial venezuelano afirmou que as nações são vítimas de sanções econômicas, financeiras e comerciais ilegais da Casa Branca. “Irã e Venezuela sofreram sanções por um longo período que prejudicaram nossos cidadãos”.

“É uma relação que vai além do cotidiano, começou com o comandante Hugo Chávez que deu instruções para instalar fábricas de caminhões e tratores, fábricas de materiais de construção, fábricas de processamento de fubá e leite. Tudo pensado para complementar os processos econômicos”, lembrou Menéndez.

O novo presidente iraniano também manteve encontros com os representantes diplomáticos da Bolívia e da Nicarágua, bem como com o secretário-executivo do Tratado de Comércio da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (Alba-TCP), Sacha Llorenti.

