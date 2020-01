Novo presidente do parlamento venezuelano defende diálogo nacional

O novo presidente do parlamento venezuelano, Luís Parra, eleito neste domingo, fez um chamado pela reconciliação nacional edit

247 - Luís Parra, dissidente do partido oposicionista Primeiro Justiça, derrotou o golpista Juan Guaidó, candidato à reeleição da presidência da Casa legislativa, contando com votos dos deputados da base de apoio ao governo do presidente Nicolás Maduro.

"Vamos trabalhar para que cesse a polarização entre a Assembleia Nacional e o governo", disse.

Ele pediu para que o presidente da República continue impulsionando o diálogo entre as forças que apoiam a Revolução Bolivariana e os partidos da oposição.

Parra criticou Guaidó, ex-presidente da Assembleia nacional, por ter tentado boicotar a sessão legislativa que elegeu a nova mesa diretora.

Informações da AVN.