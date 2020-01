Novo primeiro-ministro da Rússia apresenta candidatos para formar novo governo

O primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin, apresentou sua lista de candidatos ministeriais durante uma reunião com o presidente Vladimir Putin nesta terça-feira (21) edit

Sputnik Brasil - O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, permanecem no cargo.

De acordo com o decreto presidencial, o governo russo terá nove vice-primeiros-ministros.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou que o novo governo está equilibrado e seriamente atualizado.

"Nosso governo acabou ficando muito equilibrado. Temos um grande número de pessoas que trabalharam na composição anterior, mas ao mesmo tempo teve uma grande atualização", disse Putin em uma reunião com o novo gabinete."

Na semana passada, Mikhail Mishustin aceitou a proposta do presidente Vladimir Putin de se tornar o novo primeiro-ministro do país após a renúncia do governo anterior.