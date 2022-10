Novo primeiro-ministro do Reino Unido garante a Zelensky apoio à Ucrânia

Apoie o 247

TASS - O recém-nomeado primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, conversou por telefone com o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, na terça-feira, para assegurar-lhe que o apoio de Londres a Kiev permanecerá no mesmo nível durante seu mandato.

"O primeiro-ministro disse que o apoio do Reino Unido à Ucrânia seria mais forte do que nunca sob seu governo, e o presidente Zelensky pode contar com seu governo para continuar em solidariedade", disse o gabinete do primeiro-ministro do Reino Unido em comunicado.

Ambos os lados apoiaram "sanções econômicas contínuas" contra a Rússia em uma tentativa de pressionar Moscou.

Sunak também disse esperar que ele e Zelensky "se vejam em breve".

Ele também "observou a importância do trabalho da Agência Internacional de Energia Atômica na Ucrânia para garantir a segurança nuclear e fornecer transparência em relação a qualquer desinformação".

