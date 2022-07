Novo primeiro-ministro do Reino Unido será anunciado em 5 de setembro

Apoie o 247

Xinhua - O novo primeiro-ministro do Reino Unido substituindo o titular Boris Johnson será anunciado em 5 de setembro, disse Graham Brady, presidente do Comitê 1922 do Partido Conservador, na segunda-feira.



Brady disse que o Comitê de 1922, que administra a disputa pela liderança conservadora, decidiu que os candidatos terão que obter o apoio de 20 membros do Parlamento (MPs) quando as nomeações forem abertas e encerradas na terça-feira. O limite é marcadamente maior do que o apoio exigido de oito deputados visto nas regras usuais do partido.



A primeira rodada de votação entre os parlamentares conservadores será realizada na quarta-feira, disse ele, acrescentando que os candidatos precisarão receber 30 votos para entrar na segunda votação, que será realizada na quinta-feira.



O número de candidatos será reduzido para dois antes que os parlamentares terminem o recesso de verão em 21 de julho, disse ele.



Os dois candidatos finais passarão por uma votação postal de todos os membros conservadores, totalizando cerca de 200.000, durante o verão e o vencedor se tornará o novo líder conservador e o próximo primeiro-ministro do Reino Unido.



"Estou muito ansioso para que isso seja concluído da maneira mais suave, limpa e rápida possível", disse Brady, chamando o cronograma de "perfeitamente razoável".



"Precisamos garantir que haja um tempo razoável antes que o resultado seja anunciado em 5 de setembro", acrescentou.



Até agora, 11 candidatos se lançaram para se tornar o próximo líder do Partido Conservador, com a ministra do Comércio Internacional, Penny Mordaunt, a secretária de Relações Exteriores, Liz Truss, o ex-chanceler do Tesouro Rishi Sunak e o ex-secretário de Saúde Sajid Javid entre os favoritos. A maioria dos candidatos prometeu cortar impostos, à medida que a crise do custo de vida continua a afetar.



A corrida pela liderança conservadora foi desencadeada depois que Johnson foi forçado a renunciar na quinta-feira por uma avalanche de renúncias de ministros e outros funcionários do governo em protesto contra sua liderança atingida por escândalos. Johnson continua a servir como primeiro-ministro interino até que um novo líder conservador o suceda.



Johnson, que obteve uma vitória esmagadora nas eleições gerais de 2019, perdeu apoio depois de ser pego em uma série de escândalos, incluindo o escândalo do PartyGate e o escândalo Pincher, envolvendo a nomeação de um político acusado de má conduta sexual.

